Dirigente do Fed vê até mais 2 cortes de juros, se dados vierem em linha com o esperado

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, disse nesta terça-feira, 15, que espera uma redução gradual das taxas de juros na economia americana, o que pode ser um movimento mais lento do que o mercado espera. Segundo ela, se os dados vierem em linha com o esperado, haverá mais um ou dois cortes nas taxas de juros até o fim de 2024.

A banqueira central, que vota nas decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) deste ano, falou em uma sessão de perguntas e respostas na Escola de Negócios Stern, da Universidade de Nova York.

Segundo ela, os dados têm apontado para riscos menores ao trabalho e à inflação, mas a "guerra ainda não foi vencida".