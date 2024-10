'Não vejo com bons olhos privatizar a Petrobras', diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse na segunda-feira, 14, que é contra a privatização da Petrobras. "As grandes privatizações em nível federal já foram feitas, não vejo com bons olhos privatizar a Petrobras", afirmou, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. "É uma empresa altamente lucrativa, das mais lucrativas do mundo."

Alckmin ainda criticou a maneira como foi feita a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). "Hoje no saneamento há muita privatização para fazer caixa, você faz caixa e não paga dívida", afirmou.

O vice-presidente ainda elogiou pautas do governo, como a tributação a milionários, que disse ser a favor. "Quando quem ganha muito pode contribuir mais, a classe média pode contribuir menos", afirmou. Alckmin também avaliou como positivo o posicionamento do Brasil em questões diplomáticas, como a retirada de brasileiros do Líbano, o não reconhecimento das eleições na Venezuela e o repúdio à invasão da Ucrânia.