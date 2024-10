Representantes de bancos elogiaram o crescimento do País, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 17, que representantes do principais bancos brasileiros com os quais se reuniu na quarta-feira, 16, elogiaram o crescimento econômico do País.

"A economia está bem e surpreendendo o mercado. Ontem (quarta) fiz reunião com os (representantes dos) principais bancos brasileiros e todos eles elogiando o crescimento. (Eles disseram) Presidente, vocês estão crescendo acima do mercado, as coisas estão boas, o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, a inflação está mais ou menos controlada. Está tudo mais ou menos do jeito que eu quero que esteja", afirmou.

A declaração foi dada em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia. Lula participa, nesta quinta (17) à noite, de um comício do candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano, que disputa o segundo turno contra Flávio Matos (União Brasil).

Lula disse, ainda, que os próximos anos serão de "colher" o que o governo plantou nos primeiros meses de gestão.

"Agora está na hora de a gente colher. Nós preparamos a terra, semeamos, limpamos, carpimos, jogamos água. Estou com 1 ano e 10 meses de governo. Agora temos 2 anos e 2 meses para colher tudo o que plantamos, seja do ponto de vista de inclusão social, estrada", declarou.