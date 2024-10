TSMC registra alta de 54% em seu lucro líquido, impulsionada por IA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teve alta de 54% no seu lucro líquido do terceiro trimestre, de 325,26 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 10,10 bilhões), ante 211 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 6,56 bilhões) no período equivalente do ano passado. O resultado recorde pode ser justificado pelo boom de Inteligência Artificial (IA), apesar de preocupações sobre sua manutenção.

O valor superou a estimativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro líquido de 298 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 9,27 bilhões).

A receita aumentou 39%, para 759,69 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 23,63 bilhões) no trimestre, após subir 40% em setembro. A margem bruta atingiu 57,8%, superando o guidance da empresa de 55,5%.

Investidores ainda têm dúvidas sobre a manutenção do frenesi da IA e os retornos dos investimentos massivos da indústria de tecnologia em chips e infraestrutura de IA, que contribuíram para o declínio de 0,9% nas ações da TSMC no período de julho a setembro.

No entanto, o desempenho robusto contínuo mostrou que a demanda por chips avançados de IA permanece elevada, já que gigantes da tecnologia do mundo apostam na tecnologia de rápido crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires