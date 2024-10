Banco do Brasil aumenta projeção de dólar no fim de 2024, de R$ 5,20 para R$ 5,35

O Banco do Brasil (BB) aumentou nesta segunda-feira, 21, as suas projeções para a cotação do dólar no fim de 2024, de R$ 5,20 para R$ 5,35, e de 2025, de R$ 5,25 para R$ 5,30. Para o banco, o comportamento recente da moeda americana tem demonstrado um espaço menor para fortalecimento do real à frente.

"A cotação da moeda brasileira tem seguido em um patamar relativamente alto nos últimos meses, o que pode ser explicado pela maior incerteza em relação ao desempenho da economia chinesa, do resultado das eleições nos Estados Unidos, do ambiente geopolítico global e das contas públicas domésticas", diz o BB, em relatório.

A estimativa leva em consideração três aumentos sequenciais de 0,5 ponto porcentual na taxa Selic, nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) de novembro, dezembro e janeiro, até 12,25% no fim do ciclo. O BB espera um IPCA de 4,40% este ano, desacelerando a 3,60% no fim de 2025.

"Ainda que a perspectiva de aumento do diferencial de juros do Brasil ante os EUA favoreça a moeda brasileira os próximos meses, avaliamos que o espaço para apreciação do real se reduziu até o final do ano", diz o BB.