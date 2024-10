Bolsas de NY fecham sem direção única; Nvidia renova recorde e bate valor de US$ 3,5 tri

As bolsas de Nova York fecharam majoritariamente em queda, à espera de novas divulgações de balanços, corrigindo ganhos recentes e pressionadas pelo avanço dos juros dos Treasuries. Nasdaq, por outro lado, teve leve alta suportado por mais ganhos da Nvidia, que renovou o recorde e atingiu um valor de mercado de US$ 3,5 trilhões, próximo ao da Apple.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,80%, aos 42.931,60 pontos. O S&P 500 recuou 0,18%, encerrando em 5.853,98 pontos e o Nasdaq marcou alta de 0,27%, aos 18.540,01 pontos.

A Nvidia teve ganhos de 4,14%, sustentando o Nasdaq em terreno positivo e renovando suas máximas históricas intradiária e de fechamento. A empresa alcançou valor de mercado de mais de US$ 3,5 trilhões pela primeira vez, após o Barclays reiterar sua classificação de 'overweight' - peso acima de pares - para as ações.

Depois de renovar recordes de fechamento ao longo da última semana, Dow e S&P 500 demonstraram fôlego limitado hoje, ponderando parte desse avanço diante da alta do rendimento dos Treasuries. A semana terá ainda a divulgação de balanços importantes, como General Motors, AT&T, Coca-Cola, American Airlines e Tesla, que recuou 0,84% hoje. Boeing, que também divulga seu resultado essa semana, na quarta-feira, subiu 3,12% após acordo para encerrar greve.

Ainda no noticiário corporativo, Kenvue teve ganhos de 5,55% depois que o Wall Street Journal reportou que a gestora ativista Starboard Value adquiriu uma participação relevante na companhia.

Na outra ponta, os bancos recuaram em bloco após reação positiva aos balanços do setor: Western Alliance caiu 5,87% após três bancos reduzirem seus preços-alvo para a ação.

Já Disney recuou 0,68% conforme a empresa disse que espera anunciar o sucessor do CEO Bob Iger no início de 2026. A empresa também disse que seu conselho nomeou James P. Gorman, o atual presidente executivo do Morgan Stanley, como presidente, a partir de 2 de janeiro de 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires