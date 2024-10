Tesouro: Reserva de liquidez cai em agosto para R$ 916,85 bilhões

O Tesouro Nacional encerrou agosto com R$ 916,85 bilhões no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros. Em julho, a reserva estava em R$ 1,113 trilhão. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, 21.

O valor serve de termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus investidores ou precisará recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa. O montante de agosto era suficiente para cobrir 7,64 meses de pagamentos de títulos, ante 7,97 meses em julho. O Tesouro trabalha com um mínimo prudencial equivalente a uma reserva para três meses de vencimentos.

O Relatório Mensal da Dívida Pública (RMD) referente ao mês de agosto foi divulgado no dia 30 de setembro, mas devido à greve dos servidores, não apresentou informações sobre o perfil dos detentores da dívida pública nem dados referentes à reserva de liquidez. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 21.