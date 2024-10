FMI diz que riscos adversos para a economia global ganham mais destaque desde julho de 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que os riscos adversos para a economia global têm ganhado mais destaque desde julho deste ano. De acordo com o órgão, um risco advém da possibilidade de o aperto da política monetária afetar mais do que o esperado a atividade

Para o FMI, um risco é o de haver um inesperado e defasado fortalecimento da transmissão de aumentos anteriores de taxas de juros, o que poderia levar a uma desaceleração mais rápida do que a prevista do crescimento e aumento do desemprego no curto prazo.

A contração mais acentuada do que a esperada do setor imobiliário na China e um maior estresse sobre a dívida soberana em economias emergentes são outros riscos que pairam sobre a perspectiva econômica.

Em relatório publicado nesta terça-feira, o FMI também menciona que, de negativo, está um cenário de novos picos nos preços das commodities, que surgem como resultados de mudanças climáticas e tensões geopolíticas. Intensificação de políticas protecionistas dos países e o ressurgimento de uma "turbulência social" são outros pontos citados com negativos.

Por outro lado, a instituição explica que os pontos positivos se concentram em uma recuperação mais forte do investimento nas economias avançadas e um ímpeto mais intenso por reformas estruturais - especialmente em economias emergentes. Isso porque, segundo o documento, seria uma oportunidade de evitar que a produtividade e o crescimento potencial fiquem ainda mais defasados em relação ao ritmo das economias mais produtivas ou desenvolvidas.