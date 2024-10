Carrefour amplia vendas no terceiro trimestre e confirma guidance para o ano

O Carrefour registrou vendas de 23,98 bilhões de euros no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 8,8% em comparação com igual período do ano passado, como mostra o balanço apresentado pela empresa francesa nesta quarta-feira, 23. Também foram confirmadas as metas financeiras para o ano de 2024.

No documento, o Carrefour detalha que as vendas comparáveis na França tiveram um recuo de 3,0%, a 11,66 bilhões de euros, enquanto na Europa caiu 1,5%, a 6,5 bilhões de euros - ainda que tenha registrado uma clara melhora na atividade desde o início de setembro, especialmente na Espanha. No Brasil, o crescimento de vendas em mesmas lojas foi de 5,8% no confronto anual.

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, disse que o investimento contínuo em competitividade na França e na Europa produziu "resultados satisfatórios". Segundo ele, o Brasil mantém uma dinâmica de vendas positiva e consolida sua liderança.