Para FMI, EUA precisam conter avanço dos gastos fiscais, independente de quem vença eleição

Os Estados Unidos precisam conter o crescimento sua dívida fiscal tão rápido quanto possível, afirmou o diretor do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Vitor Gaspar, em entrevista coletiva sobre o monitor fiscal da instituição na manhã desta quarta-feira, 23. Segundo ele, independente de quem vença a eleição presidencial nos EUA, urge a necessidade de conter o avanço desenfreado da dívida pública no país.

Gaspar pontua que a economia americana influi sobre a de todos os países do globo, e uma crise fiscal no país pode acarretar em uma crise econômica generalizada, que ainda pode ser evitada.

"O tempo de ajustar as contas públicas é agora", disse o diretor, ao ressaltar que o avanço global com a energia verde e com o desenvolvimento de novas tecnologias certamente dependerá de novos investimentos públicos.

Para avançar nestes tópicos, é preciso encontrar novas formas de financiá-los, alerta Gaspar.