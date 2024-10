Taxas de juros têm viés de alta com dólar e retorno dos Treasuries

O viés é de alta nos juros futuros nesta quarta-feira, 23, na esteira da curva dos Treasuries e do dólar, mas as oscilações tendem a seguir limitadas, assim como a liquidez, em dia de calendário de indicadores fraco.

No radar ficam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Paulo Picchetti, que estarão em eventos em Washington (EUA).

Às 9h16 desta quarta, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 recuava a 12,710%, de 12,718% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 12,890%, de 12,880%, e o para janeiro de 2029 avançava para 12,900%, frente os 12,890% do último ajuste.