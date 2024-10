BCE não pode ser apressado em processo de corte de juros, afirma dirigente

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel defendeu que a autoridade monetária não deve ser "apressada" no processo de corte de juros, em um ritmo cauteloso para evitar reverter os progressos em direção à estabilidade de preços. Em entrevista à Bloomberg TV, Nagel, que preside o BC da Alemanha, evitou antecipar os resultados das próximas reuniões e destacou a "clara indicação" de que as decisões serão tomadas a cada reunião, sempre dependente da evolução dos indicadores econômicas.

Ainda assim, a dirigente reforçou confiança de que a inflação voltará à meta de 2% em meados do ano que vem, apesar dos múltiplos riscos no horizonte.

Para ele, discussões sobre eventuais tarifas dos Estados Unidos seriam prejudiciais à Alemanha, que tem uma economia muito voltada às exportações.