Conselho da Eletrobras aprova captação de US$ 400 mi com agência de crédito da Itália

A Eletrobras informou nesta sexta-feira, 25, que seu Conselho de Administração aprovou a captação de recursos financeiros no montante de US$ 400 milhões, por meio da contratação de financiamento com garantia da Agência de Crédito à Exportação da Itália - Servizi Assicurativi Del Commercio Estero SPA (Sace).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a operação foi estruturada na forma de sindicato de bancos, tendo a liderança do Citibank N.A.

A Sace dará cobertura de garantia do risco de 80% do montante desembolsado, e os 20% remanescentes serão garantidos pelo sindicato de bancos, pelo prazo de 10 anos, sendo 3 anos de carência e 7 anos de amortização.

"Como componente da estratégia financeira da Eletrobras, buscamos a diversificação de instrumentos de captação e obtenção de linhas de crédito com prazos e custos adequados ao financiamento de projetos. Nesse contexto, essa será a primeira captação com o apoio de uma agência internacional de crédito à exportação", afirma a empresa.