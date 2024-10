Gleisi critica declarações de Picchetti, indicado por Lula ao BC

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nas redes sociais declarações do diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, em reuniões com investidores na quarta-feira, 23, em Washington, nos Estados Unidos. Ele foi indicado para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Como pode um diretor do BC, o professor Paulo Picchetti, declarar, numa reunião com empresa de investimentos, que 'há razões claras' para iniciar um ciclo de alta de juros no País?", escreveu Gleisi, no X (antigo Twitter). "Ele não estava numa atividade acadêmica para defender suas teses, que por sinal estão erradas."

Na quarta-feira, 23, Picchetti participou de uma reunião com investidores organizada pela XP Investimentos, em Washington. Durante a sua apresentação, ele mencionou "razões claras" para que o Comitê de Política Monetária (Copom) tenha decidido voltar a aumentar os juros, mencionando as diversas incertezas no cenário.

Gleisi criticou o que considerou, na fala de Picchetti, uma sanção à especulação. "Ele é parte da autoridade monetária, tem assento no Copom e devia ter mais responsabilidade, porque sua fala sinaliza uma disparada na especulação. Membros do BC não deveriam sair falando por aí", escreveu a presidente do PT.