Ministro da Argentina se encontra com Georgieva, do FMI, para falar da economia do país

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, encontrou-se nesta sexta-feira, 25, com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para discutir perspectivas para a economia argentina.

Além do encontro, que aconteceu às margens das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, Caputo também se encontrou com ministros das finanças do G20 para debater a situação econômica mundial e da América Latina.

As reuniões acontecem após um novo empréstimo concedido pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento à Argentina, que levou a uma queda no risco país ao nível mais baixo em cinco anos.