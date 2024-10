Presidente do BCE vê processo de desinflação em um bom caminho na zona do euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que o processo de desinflação na zona do euro está em um bom caminho, em declaração preparada para a reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), nesta sexta-feira, 25. Na ocasião, ela mencionou que a inflação doméstica continua elevada por conta de altas pressões vindas dos salários.

"Manteremos as taxas restritivas pelo tempo necessário para atingir meta de inflação de 2%", pontuou a dirigente.

Ela projetou que a atividade econômica na zona do euro pode enfraquecer na segunda metade de 2024, por conta das tensões geopolíticas, que também afetam a estabilidade econômica da Europa, segundo ela. "A fragmentação comercial pode levar a novas pressões inflacionárias globalmente", afirmou.

Para Lagarde, o mercado de trabalho continua resiliente, mas os riscos ao crescimento permanecem inclinados para o lado negativo.

Os bancos europeus, na visão dela, têm sido uma fonte de resiliência por conta da "liquidez considerável".