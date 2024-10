TAP anuncia retomada de voos do RS para Portugal e 1º voo de Lisboa para Manaus

A TAP, companhia de aviação civil portuguesa, anunciou nesta sexta-feira, 25, que retomará, em dezembro, as vendas de passagens do Rio Grande do Sul para Portugal. O anúncio foi feito durante visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a representantes da empresa, em Lisboa.

Durante o encontro, também foi anunciado que, no dia 4 de novembro, ocorrerá o primeiro voo da TAP de Lisboa para Manaus.

"Estamos muito felizes com essa notícia. A TAP vai ampliar cada vez mais suas operações para o Norte do Brasil, começando por Manaus, dada a importância do turismo para essa região", disse Costa Filho.

O CEO da TAP, Luís Rodrigues, ao confirmar a data do voo, expressou satisfação. "Terei o prazer de estar nesse voo e espero ver meus amigos em Manaus", disse.

Rodrigues também destacou o sucesso dos novos voos para Florianópolis, lançados em setembro. "Foi uma das rotas com vendas mais rápidas que tivemos no Brasil. Isso mostra que há muito potencial para crescer e explorar tanto em Portugal quanto na Europa."

O CEO garantiu que, apesar da retomada dos voos do Rio Grande do Sul, as operações para Florianópolis permanecerão. "Nosso objetivo agora é ampliar cada vez mais a presença da TAP no Brasil ao longo de 2025, com muitas boas notícias pela frente", afirmou.

Atualmente, a TAP opera entre 84 e 95 voos semanais entre Brasil e Portugal. Em 2023, a média mensal foi de 208.117 passageiros nas rotas, com um pico de 230.047 passageiros em julho. De janeiro a agosto de 2024, essa média aumentou para 220.688, com um novo recorde de 244.074 passageiros em julho.