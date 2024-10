BP tem queda no lucro do 3º trimestre, mas supera expectativas

A petrolífera britânica BP informou nesta terça-feira (29) que teve lucro subjacente com base nos custos de reposição de US$ 2,27 bilhões no terceiro trimestre de 2024, bem abaixo do ganho de US$ 3,29 bilhões apurado em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou o consenso de analistas levantado pela própria empresa, de US$ 2,05 bilhões. A métrica utilizada pela BP é semelhante ao lucro líquido divulgado por petrolíferas dos EUA. A BP também anunciou que fará uma recompra de ações no valor de US$ 1,75 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.