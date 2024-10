Correção: Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 7,443 milhões em setembro, mostra Jolts

A matéria publicada anteriormente continha uma incorreção. A previsão de abertura de 7,95 milhões de vagas era referente a setembro, e não a agosto, como constava. Segue versão corrigida.

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,443 milhões em setembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 29, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pela FactSet previam abertura de 7,95 milhões de vagas em setembro.

O número de agosto, por sua vez, foi revisado de 8,04 milhões para 7,861 milhões.