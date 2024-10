Nos EUA, DoE anuncia compra de 3 milhões de barris de petróleo para Reserva Estratégica

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) emitiu um novo comunicado para a compra de 3 milhões de barris de petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo. Na segunda-feira, 28, os preços da commodity registravam forte queda após o ataque retaliatório de Israel contra o Irã não ter atingido instalações de petróleo ou nucleares.

O DoE disse que já comprou mais de 55 milhões de barris até o momento para repor a reserva a um preço médio de cerca de US$ 76 o barril.

Em 18 de outubro, o óleo armazenado estava em 384,6 milhões de barris, ante os 638,1 milhões de barris no início do governo do atual presidente dos EUA, Joe Biden. Fonte: Dow Jones Newswires.