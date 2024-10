Pacheco: É importante governo defender o agro brasileiro, diferenciando desmatamento ilegal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 29, que o governo brasileiro precisa defender o agronegócio do País de embargos que possam ocorrer "por interesses outros (...) a pretexto de desmatamento florestal".

Apesar de não citar de imediato em sua fala, Pacheco mencionou, em seguida, a União Europeia.

"Algo que nos gera alguma preocupação é o fato de que nesta produção do agronegócio, por interesses outros, venha algum tipo de embargo a pretexto de desmatamento florestal. É muito importante o governo defender o agronegócio do Brasil, estabelecendo a diferença entre desmatamento ilegal, que existe no Brasil infelizmente, com a supressão vegetal, que é permitida pelo código florestal", disse Pacheco.

A declaração foi dada em evento organizado pelo Lide em Londres.

Segundo o presidente do Senado, "não há essa separação ainda desses conceitos por parte da União Europeia, o que impõe certo sacrifício ao Brasil nas suas commodities e certa preocupação dos produtores do Brasil".