Preço médio da gasolina deve encerrar mês a R$ 6,26, estável ante setembro, aponta IPTL

A gasolina caminha para encerrar o mês de outubro com o mesmo valor médio de setembro, R$ 6,26. Já o etanol fechou o período a R$ 4,20, uma redução de 0,71% no preço.

Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações de 21 mil postos credenciados da empresa.

Segundo o diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, apesar da leve redução registrada no preço médio do etanol, os números do fechamento de outubro seguem apontando uma tendência de estabilidade na média nacional dos dois combustíveis, observada desde agosto.

Na análise regional, a gasolina ficou mais barata para o consumidor em duas regiões do País: Nordeste e Sudeste, com queda de 0,31% e 0,16%, passando a custar, em média, R$ 6,35 e R$ 6,14, respectivamente.

A gasolina com a média mais baixa foi registrada nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 6,14, e o etanol mais barato no Centro-Oeste, a R$ 4,09, após queda de 0,49%.

Já as médias mais altas foram comercializadas no Norte: a R$ 6,76 a gasolina e R$ 4,96 o etanol, após altas de 0,30% e 0,40% no preço médios dos respectivos combustíveis.

A exemplo do visto nos últimos dois meses, Pina observa que o etanol foi considerado economicamente mais interessante na maior parte do País no fechamento de outubro, principalmente para os motoristas que rodam pelo Centro-Oeste e Sudeste.