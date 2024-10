Taxas futuras de juros operam estáveis após setor externo e Campos Neto

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta terça-feira, 29, apesar da leve alta do dólar ante o real e também dos rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda fraca. O mercado aguarda pelo leilão de LFT e NTN-B e aparentemente tiveram efeito limitado os comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o resultado do setor externo. Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 12,695%, de 12,709% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,830%, de 12,836%, e o para 2029 estava em 12,845%, de 12,851% no último ajuste.