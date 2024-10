Visa amplia lucro no 4º trimestre fiscal para US$ 5,3 bilhões e eleva dividendo

A Visa anunciou lucro líquido de US$ 5,3 bilhões no quatro trimestre fiscal, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 29. O resultado representou crescimento de 14% sobre o mesmo período de 2023.

O lucro por ação nos três meses até setembro ficou em US$ 2,65, acima do US$ 2,58 previsto por analistas consultados pela FactSet.

O faturamento líquido da companhia de cartão de crédito foi de US$ 9,6 bilhões, um aumento de 12% em base nominal e em moeda constante. Esse número também superou a projeção do mercado, que era de US$ 9,4 bilhões.

O conselho de diretores da companhia anunciou a elevação do dividendo trimestral em 13% para US$ 0,59 por ação.

Perto das 17h26 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,45% no after-hours de Nova York.