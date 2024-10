Diesel fecha outubro em alta média de 0,16% nos postos, aponta IPTL

O diesel comum encerrou o mês de outubro com valor médio de R$ 6,11 por litro, registrando alta de 0,16% na comparação com o encerramento do mês anterior, pelo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustíveis. O mesmo aumento também foi registrado para o tipo S-10, que fechou o período a R$ 6,18/l.

"Apesar da leve alta registrada em outubro, os dois tipos de diesel têm se mantido nos mesmos patamares de preço médio desde agosto. Regionalmente, os dois combustíveis também sofreram aumentos, com exceção do Sul, que registrou queda de 0,17% no diesel comum em outubro", avalia Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

No caso do diesel comum, a maior alta registrada foi no Norte, de 1,20%. Com isso, o combustível foi negociado a R$ 6,75 por lá, maior valor entre as regiões. No caso do diesel S-10, Sudeste e Nordeste registram as maiores altas, ambas de 0,16%, com o combustível atingindo o preço médio de R$ 6,12 e R$ 6,21 nas respectivas regiões.

Ainda assim, a região com o preço médio de diesel S-10 mais alto foi o Norte, onde custou, em média, R$ 6,60, após alta de 0,15%, puxado pelo Acre, informou a Edenred.

A região Sul apresentou estabilidade no diesel S-10, comercializado à média de R$ 5,98, mesmo valor registrado em setembro. No Centro-Oeste, o combustível também registrou estabilidade, sendo negociado em média por R$ 6,26. Santa Catarina aparece como o estado onde o motorista encontrou o diesel mais em conta: a R$ 5,88, depois de um recuo de 0,84%.

O Estado com o maior aumento registrado do preço médio do diesel comum foi Amazonas, onde foi negociado a R$ 6,67 após alta de 5,21%. Sergipe apresentou o maior recuo, de 2,47%, com o preço médio por lá chegando a R$ 6,33.

S-10

Em relação ao diesel S-10, menos poluente, o maior preço médio registrado foi o do Amapá: R$ 7,46, mesmo após queda de 0,40% de um mês para outro. Com estes números, o Estado também registrou a maior queda no preço médio entre as unidades da federação. No Estado do Paraná foi identificado o menor preço médio do período: R$ 5,96, embora o valor represente uma alta de 0,17% em relação a setembro.

O maior aumento do diesel S-10, de 1,04%, foi observado em Rondônia, onde o combustível passou a ser negociado por R$ 6,81.