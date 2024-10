Lucro da Meta cresce 35% e atinge US$ 15,6 bilhões no 3º trimestre

A Meta Platforms registrou receita de US$ 40,6 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 19% ante igual período de 2023. O resultado ficou acima das projeções dos analistas, que era de US$ 40,3 bilhões, de acordo com a FactSet. O lucro líquido totalizou US$ 15,6 bilhões, um crescimento de 35% nas mesmas bases comparativas.

Mas a controladora do Facebook projetou aumento nas despesas de infraestrutura no próximo ano. O resultado equivale a um ganho de US$ 6,03 por ação, também acima da previsão do mercado, que era de US$ 5,22.

A companhia projetou receitas entre US$ 45 bilhões e US$ 48 bilhões neste atual quarto trimestre, ante a estimativa dos analistas de US$ 46,2 bilhões, de acordo com a FactSet.

Em relação às perspectivas, a empresa também declarou uma "aceleração significativa no crescimento das despesas com infraestrutura no próximo ano".

No terceiro trimestre, os custos totais e despesas foram de US$ 23,24 bilhões, um aumento de 14% no comparativo anual.

Perto das 17h33, as ações da Meta cediam 1,02% após o fechamento da sessão de Nova York.

*Com informações Dow Jones Newswires