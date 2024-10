Sem falar com imprensa, Haddad deixa Alvorada após reunião de 4h com Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou o Palácio do Alvorada pouco depois das 22h desta terça-feira, 29, após uma reunião de cerca de quatro horas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro não falou com a imprensa.

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, também participaram.

A reunião ocorreu em um momento de discussão sobre o corte de gastos e a definição dos novos diretores do Banco Central. Mais cedo, na terça, Haddad disse que teria diversas reuniões com Lula durante esta semana e reforçou que não há veto do presidente às propostas da agenda de despesas.