Intel reverte lucro e tem prejuízo de US$ 16,6 bilhões no 3º trimestre

A Intel teve prejuízo líquido de US$ 16,6 bilhões no trimestre encerrado em setembro, revertendo lucro de US$ 300 milhões de lucro computado em igual período do ano passado. Diluído por ação, o prejuízo no período foi de US$ 0,46, maior do que o prejuízo de US$ 0,02 previsto por analistas consultados pela FactSet.

A receita da empresa também caiu: de US$ 14,2 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para US$ 13,3 bilhões no mesmo período neste ano.

As perdas refletiram os encargos relacionados a um plano de redução de custos e depreciação acelerada em alguns dos ativos de fabricação, disse a Intel.

Porém, as perspectivas para o quarto trimestre foram melhores do que o esperado pelos analistas.

A empresa prevê lucro ajustado de US$ 0,12 por ação e vendas de US$ 13,8 bilhões, enquanto analistas esperavam ganho por ação de US$ 0,08 e receita de US$ 13,66 bilhões.

Às 17h44 (de Brasília) as ações da Intel subiam 10,13% no after hours em Nova York.