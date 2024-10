Taxas futuras de juros ficam estáveis com dólar após Pnad Contínua

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 31, junto com o dólar e sinais mistos dos rendimentos dos Treasuries em dia de agenda mais fraca. No exterior o dólar tem sinais mistos ante moedas emergentes.

O movimento se dá apesar da Pnad Contínua mais forte, que mostrou taxa de desocupação no Brasil em 6,4% no trimestre encerrado em setembro, abaixo da mediana das expectativas (6,5%).

Às 9h12 desta quinta, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 12,760%, de 12,763%, e o para 2027 marcava 12,900%, de 12,907% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 12,905%, de 12,914% no ajuste de quarta-feira (30).