SmartFit conclui aquisição do Velocity por R$ 163 milhões

A SmartFit, uma das maiores redes de academias da América Latina, anunciou, em fato relevante, que concluiu a aquisição do Grupo Velocity, um passo estratégico para fortalecer sua atuação no mercado fitness brasileiro. A operação, finalizada na última sexta-feira (1º), envolveu a compra de 100% das ações da Velocity Academia de Ginástica por subsidiárias da Smart Fit, a Racebootcamp Academia de Ginástica e a Escola de Natação e Ginástica Bioswim.

O valor estimado da transação é de R$ 163 milhões pagos no ato do fechamento. Além disso, os acionistas do grupo Velocity poderão receber um montante adicional de R$ 10 milhões a partir do terceiro aniversário da conclusão, estendendo-se até o sexto ano. Um terceiro pagamento de R$ 10 milhões também está previsto, condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas, com correção pelo CDI, e não será liberado antes de 12 meses.