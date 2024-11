Saudi Aramco tem queda no lucro do 3º trimestre para US$ 27,56 bilhões

A petrolífera nacional da Arábia Saudita, a Saudi Aramco, teve lucro menor no terceiro trimestre em função de quedas nos preços do petróleo e nas margens de refino. Em balanço divulgado nesta terça-feira, 5, a empresa saudita disse que teve lucro líquido de US$ 27,56 bilhões no trimestre, abaixo do ganho de US$ 32,58 bilhões apurado no período equivalente do ano passado.

O resultado, porém, superou a previsão de analistas consultados pela Visible Alpha, de US$ 26,89 bilhões.

A Saudi Aramco, uma das empresas mais valiosas do mundo em capitalização de mercado, informou também que planeja distribuir US$ 31,05 bilhões em dividendos. Fonte: Dow Jones Newswires.