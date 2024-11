BC acelera ritmo e aumenta juros em 0,5 ponto em decisão unânime; Selic vai a 11,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou nesta quarta-feira, 6, a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto porcentual, de 10,75% para 11,25% ao ano.

A decisão, que foi unânime, confirma a expectativa de aceleração no ritmo de aperto frente à última reunião, em setembro.

Uma elevação dessa magnitude era esperada por 71 de 73 instituições ouvidas na mais recente pesquisa Projeções Broadcast.

O anúncio ocorre em meio à expectativa pelo mercado de um pacote de cortes de gastos - prometido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para depois das eleições municipais, mas ainda não anunciado. O temor fiscal levou a uma piora nas variáveis observadas pelo Copom desde a última reunião, em 18 de setembro, como a alta do dólar - que fechou a última sexta-feira no segundo maior nível da história, em R$ 5,86.

O aumento da Selic em 0,5 ponto leva a taxa de juros real ex-ante – descontada a inflação prevista para os próximos 12 meses – do Brasil a 8,08%, a terceira maior do mundo, segundo levantamento do site MoneyYou. O País está atrás só da Turquia (15,18%) e Rússia (12,19%).