As bolsas de Nova York reagem com instabilidade, após o Federal Reserve (Fed) cortar juros em 25 pontos-base (pb), em linha com o espero. Às 16h13 (de Brasília), o Dow Jones operava com baixa de 0,01%, após alternar leve baixa e leve alta na sequência da decisão. O S&P 500 e o Nasdaq aceleram marginalmente alta a 0,64% e 1,39%, após terem, brevemente, perdido fôlego com o anúncio da decisão.