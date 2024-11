Oito dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) votaram pelo corte da taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,75%, nesta quinta-feira, segundo comunicado do BC britânico.

Apenas Catherine Mann divergiu da decisão, com preferência pela manutenção da taxa em 5%.