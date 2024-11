BNDES/Mercadante: Ficaremos com R$ 49 bi do acordo de Mariana, R$ 1 bi entram agora

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que o banco deve ter disponíveis R$ 1 bilhão em recursos do acordo relativo à tragédia de Mariana (MG), de 2015, e que quer encontrar meios de adiantar recursos.

"Nós vamos ficar com R$ 49 bilhões do acordo de Mariana ao longo do tempo, e R$ 1 bilhão já entram agora", disse ele em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco de fomento nos nove primeiros meses deste ano.

O BNDES está estruturando uma área dedicada a reconstrução após tragédias. "Nós estamos estruturando dentro do BNDES uma unidade só para cuidar da resiliência e reconstrução depois de desastres naturais", disse ele.