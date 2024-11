Ex-BC da Espanha, Pablo Hernández de Cos é escolhido gerente-geral do BIS

O ex-presidente do Banco Central da Espanha, Pablo Hernández de Cos foi indicador para assumir o posto de gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), segundo anúncio feito nesta segunda-feira, 11, pelo conselho da organização.

O mandato de 5 anos à frente da organização internacional responsável pela supervisão bancária, uma espécie de Banco Central dos bancos centrais, começará em 1 de julho de 2025. O dirigente substituirá Agustín Carstens, cujo mandato termina em junho de 2025. Hernández de Cos comandou o BC da Espanha de 2018 até junho de 2024.

"Era essencial que o conselho encontrasse um excelente líder para suceder Carstens, que tem sido extremamente bem sucedido na liderança e transformação do BIS nestes tempos difíceis. Hernández de Cos é uma pessoa de notável calibre e experiência global, e estamos plenamente confiantes de que ele encarnará o espírito de confiança internacional e excelência técnica sobre os quais o BIS se baseia", disse o presidente do conselho de diretores do BIS, François Villeroy de Galhau, em comunicado.

Durante o seu governo no BC da Espanha, Hernández de Cos foi membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE) e também foi presidente do conselho de Supervisão Bancária do Comitê de Basileia de janeiro de 2019 a junho de 2024. Nascido em Madri, Hernández de Cos é PhD em Economia pela Universidade de Complutense de Madri, com especialização em macroeconomia, política fiscal e monetária e estabilidade financeira. É formado em economia e administração de empresas pela CUNEF Universidad e em direito pela UNED.