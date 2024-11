Japão: primeiro-ministro Ishiba promete economia orientada ao crescimento

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, afirmou que buscará uma economia orientada para o crescimento, liderado por aumentos salariais e investimentos. O compromisso foi manifestado em seu discurso de aceitação do cargo nesta segunda-feira, 11, quando foi confirmado no posto pelo Parlamento, mesmo após sua coalizão sofrer a maior derrota eleitoral em mais de uma década.

Ishiba disse que o seu objetivo é moldar e salvaguardar o futuro do Japão e realizar a revitalização do país com base em cinco pilares principais: "manutenção das regras", "proteção do Japão", "proteção do povo", "proteção das comunidades locais" e "proteção das oportunidades para jovens e mulheres".

O premiê afirmou que buscará promover iniciativas, incluindo a diplomacia que considera os interesses nacionais realistas do Japão, além de fortalecer as fundamentais capacidades de defesa do país.