Mercadante: Confio que equipe econômica terá decisão sábia sobre despesas

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 11, que confia na decisão que a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomarão decisões que tragam um crescimento sustentável das despesas públicas.

"Eu confio que a equipe econômica, e o presidente Lula, que está ouvindo todos os lados, vai tomar uma decisão sábia sobre o crescimento sustentável das despesas públicas, preservando a capacidade de investimento", disse Mercadante em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco de fomento.

Mercadante afirmou esperar que o PT apoie as medidas. Ele afirmou que o partido precisa apoiar o governo "em qualquer situação".

Nos últimos dias, partidos de esquerda, incluindo o PT, assinaram um manifesto contrário ao provável ajuste fiscal que a equipe do ministro Fernando Haddad pretende fazer nas contas públicas. O adiamento do anúncio do pacote e incertezas quanto ao apoio do presidente Lula às medidas têm gerado estresse sobre os ativos financeiros brasileiros na última semana.

"O partido do governo tem de sustentar o governo em qualquer cenário", afirmou Mercadante. "O PT às vezes é tão complexo que não precisa de oposição, ele cumpre vários papéis."