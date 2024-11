Petrobras inicia operação comercial da UPGN no Complexo Boaventura, em Itaboraí

A Petrobras iniciou a operação comercial da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), localizada no Complexo de Energia Boaventura, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, disse a estatal em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No momento, a UPGN opera com um módulo, com capacidade de processar 10,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás.

O segundo módulo deve iniciar a operação até o fim deste ano, segundo a empresa, totalizando a capacidade de processamento da unidade em 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás.

Segundo a estatal, o Projeto Integrado Rota 3 (PIR3), do qual a UPGN faz parte, é estratégico, pois permitirá o aumento da oferta de gás natural ao mercado brasileiro.

"O início de operação do PIR3 é essencial para o País e para aumentar a competitividade da Petrobras no novo ambiente dinâmico e competitivo do mercado de gás nacional", diz a empresa.

O PIR3 faz parte do Sistema Integrado de Escoamento de Gás da Bacia de Santos, responsável pelo escoamento de campos no pré-sal, como Tupi, Búzios e Sapinhoá, por exemplo. O gás natural produzido na UPGN integra o volume total ofertado pela Petrobras.