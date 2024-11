Barr: Pretendo servir meu mandato completo no Fed, mesmo sob gestão Trump

O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, afirmou nesta quarta-feira, 20, que pretende completar seu mandato no BC americano, mesmo sob a gestão do presidente eleito Donald Trump, ao ser questionado em testemunho na Câmara dos Representantes dos EUA. O dirigente também reiterou que planeja trabalhar com seus "novos colegas" nos órgãos reguladores "para finalizar regras da Basileia III Endgame em 2025".

Questionado sobre preocupações quanto as propostas fiscais de Trump, Barr disse que "ainda é cedo para dizer" se as novas políticas serão inflacionárias. "Caminho fiscal dos EUA não tem sido sustentável, mas não está em nosso poder opinar ou decidir sobre isso", afirmou o dirigente.