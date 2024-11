Lula e Xi Jinping assinam declaração conjunta; Brasil e China firmam 37 acordos bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente chinês Xi Jinping assinaram uma declaração conjunta após os países firmarem 37 acordos bilaterais nesta quarta-feira, 20. De acordo com o Palácio do Planalto, os atos ainda serão publicados pelo Ministério das Relações Exteriores, mas os acordos incluem áreas como agricultura e indústria, além de um plano de cooperação por sinergias entre programas brasileiros e o "Belt and Road", o "cinturão e rota", iniciativa a qual o Brasil ainda não aderiu plenamente.

O Planalto já adiantou que entre os temas dos acordos firmados estão a abertura de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional, cooperação tecnológica em várias áreas, comércio e investimentos, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura.

O evento foi acompanhado por autoridades do governo brasileiro, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Juscelino Filho (Comunicações), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Simone Tebet (Planejamento). Também estiveram no evento o assessor especial da presidência, Celso Amorim, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o diretor e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Lula recebeu Xi Jinping mais cedo no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eles tiveram uma série de reuniões antes de fazerem uma declaração conjunta à imprensa. Ainda há previsão de um almoço e um jantar, que ocorrerá no Palácio Itamaraty.