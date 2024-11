Novo acionista da Oi, Pimco diz não buscar alterar controle, nem estrutura administrativa

A Pimco, principal acionista da Oi após a conversão de dívidas em ações, encaminhou à companhia um comunicado informando que não tem o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular ou alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, exceto nos termos e condições do plano de recuperação judicial. A Pimco recebeu 120,4 milhões de ações da Oi, atingindo uma fatia de 36,5% na operadora.

A informação consta em carta encaminhada à Oi e divulgada pela empresa nesta quarta-feira, 20. O documento foi enviado à operadora pela gestora de investimentos Pacific Investment Management Company, sediada nos Estados Unidos, e que abarca os fundos Pimco. Os representantes legais no Brasil dos Fundos Pimpco são o Citibank e o JP Morgan.

Também foi informado que os fundos não possuem outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações.