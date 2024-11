O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,5% no terceiro trimestre ante o anterior, informou a entidade nesta quinta-feira, 21.

A expansão do PIB do grupo no segundo trimestre foi revisada para baixo, de 0,5% para 0,4%.

Apenas no G7, o PIB registrou avanço trimestral de 0,5% nos três meses encerrados em setembro.