Abimaq: Receita líquida de máquinas agrícolas recua 4% na passagem de setembro para outubro

A receita líquida do setor de máquinas e equipamentos agrícolas recuou 4% na passagem de setembro para outubro, informou há pouco a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com outubro de 2023, o recuo foi de 4,8%.

Com o resultado, o setor de máquinas agrícolas acumula uma queda de 23,3% entre janeiro e outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado em 12 meses, essa contração é de 24,5%.

Conforme afirmou há pouco o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão, a expectativa é que o setor encerre o ano com recuo de 23% no faturamento. Parte dessa queda, detalhou, reflete o momento de moderação nos preços das commodities, aliada a uma menor safra de alguns itens neste ano, por conta das questões climáticas no País.

A expectativa para 2025, contudo, é de retomada de crescimento das receitas de máquinas e equipamentos agrícolas, com uma alta de cerca de 8% em relação a este ano, de acordo com Estevão. A estimativa está amparada, principalmente, na perspectiva de condições climáticas mais favoráveis.

A expectativa de safra favorável no ano que vem, acrescentou Estevão, também já deve levar a um desempenho mensal mais positivo do setor nos meses finais deste ano. "A alta na receita em 2025 deve acontecer sobretudo por soja e milho, que são as principais culturas. Não acreditamos que vai haver seca", disse ele.

Exportações

Em outubro, as exportações de máquinas agrícolas contraíram 9,1% em relação a setembro e 15% na comparação com o mesmo mês de 2023. Com o resultado, as exportações acumulam queda de 20,7% no ano até aqui, divulgou também a Abimaq.