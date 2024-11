BCE: BC voltado para futuro deve atualizar ferramentas de como sustenta sistema monetário

O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, afirmou nesta quinta-feira, 28, que um banco central voltado para o futuro deve atualizar e modificar as ferramentas e modalidades de como sustenta o sistema monetário e implementa a política monetária. Em discurso no evento de aniversário do 50 Euro Group, ele disse que o projeto do euro digital visa garantir que a zona do euro possa se beneficiar de todo o potencial de um sistema financeiro digitalizado, preservando ao mesmo tempo, mesmo no novo mundo digital, a segurança e a liberdade proporcionadas pela moeda do banco central.

Segundo Lane, os ganhos de um euro digital vão muito além dos benefícios pessoais que serão obtidos pelos cidadãos europeus individuais com uma moeda digital que pode ser utilizada onde quer que sejam aceitos pagamentos digitais, em toda a área do euro. O economista afirma que o euro digital também introduzirá uma alternativa às soluções de pagamento internacionais atualmente dominantes, reduzindo simultaneamente as dependências externas e diminuindo os custos para os comerciantes.

E fornecerá a plataforma de infraestrutura subjacente e a rede de aceitação que poderão criar condições equitativas para os bancos, prestadores de pagamentos e sistemas de pagamento da área do euro, oferecendo uma vasta gama de serviços financeiros em toda a área do euro, defendeu.