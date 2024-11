Dados do Tesouro indicam que Governo Central teve superávit de R$ 40,811 bi em outubro

As contas do Governo Central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, registraram superávit primário em outubro, de R$ 40,811 bilhões, após um déficit de R$ R$ 5,326 bilhões em setembro. No acumulado dos nove primeiros meses de 2024, o resultado das contas públicas é negativo em R$ 64,376 bilhões.

Este último número consta do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Tesouro Nacional, divulgado nesta sexta-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU), conforme prazo estabelecido em lei.

Normalmente, os valores são publicados antes no Relatório Mensal do Tesouro Nacional (RTN), mas o calendário de divulgação ainda está atrasado como reflexo da greve dos servidores, encerrada neste mês. O Tesouro ainda não divulgou a data da coletiva do RTN oficialmente.

Para chegar ao resultado do mês de outubro, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) tomou como base o acumulado no ano divulgado no RREO - um déficit de R$ 64,376 bilhões - e comparou com o valor que estava acumulado até setembro - um montante negativo de R$ 105,187 bilhões. A diferença, de R$ 40,811 bilhões, corresponde ao superávit de outubro.

O resultado está próximo dos dados divulgados nesta sexta pelo Banco Central. De acordo com a autoridade monetária, o Governo Central teve um superávit de R$ 39,150 bilhões no mês. No ano, o saldo é negativo em R$ 66,411 bilhões.

Levantamento do Projeções Broadcast apontava que a mediana esperada pelo mercado financeiro para o resultado de outubro era de superávit primário de R$ 41,35 bilhões, com intervalo das projeções superavitárias entre R$ 30,8 bilhões e R$ 47 bilhões.