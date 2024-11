Expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro pioram em outubro, diz BCE

As expectativas dos consumidores da zona do euro para a inflação nos próximos 12 meses subiram de 2,4% em setembro para 2,5% em outubro, de acordo com boletim mensal do Banco Central Europeu (BCE) divulgado nesta sexta-feira, 29.

A despeito da piora, as expectativas ainda estão mais baixas do que em qualquer outro mês desde setembro de 2021. As expectativas medianas para a inflação três anos à frente permaneceram inalteradas em outubro em 2,1%, seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Os consumidores se tornaram pessimistas em relação ao ritmo da economia, já que as expectativas de crescimento nos próximos 12 meses caíram para uma contração de 1,1% em relação à queda de 0,9% observada em setembro, acrescentou o BCE.

Em contrapartida, as expectativas para a taxa de desemprego em 12 meses desacelerou de 10,6% em setembro para 10,4% no mês passado.

O levantamento foi feito com base em consultas a cerca de 19.000 adultos em 11 países da zona do euro.