Galípolo diz que há consenso para aprovar ajuste fiscal rapidamente

O diretor de Política Monetária do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, iniciou sua fala em almoço com banqueiros nesta sexta-feira (29), em São Paulo, destacando as declarações feitas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que, observou, foram bem recebidas e ajudaram a acalmar um pouco o mercado financeiro.

Conforme Galípolo, enquanto o pacote de contenção de gastos está sendo digerido, as declarações de Lira e Pacheco contribuíram para uma interpretação de que existe um consenso em torno da grande disposição em aprovar o ajuste com urgência, e de que a reforma do Imposto de Renda, visando ampliar a faixa de isenção para R$ 5 mil, envolve uma discussão mais ampla, a ser feita apenas a partir do ano que vem.

O futuro presidente do BC também destacou as declarações dadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que antecedeu a sua participação no almoço da Febraban, a federação dos bancos.