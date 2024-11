Itaú/Rede registra alta de 34% nas vendas da Black Friday

As vendas realizadas entre meia noite e às 15h desta sexta-feira (29) de Black Friday apresentaram alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Itaú Unibanco. O dado considera as compras via adquirência (débito e crédito) e via Pix QR Code, feitas tanto no e-commerce quanto presencialmente, nas maquininhas da Rede.

As duas modalidades também registraram crescimento no período, de 21% e 118% respectivamente.

Segundo o diretor de pagamentos para Pessoa Jurídica do Itaú Unibanco, Angelo Russomanno, o Pix ganha cada vez mais relevância, não só para transações pessoais, mas principalmente para o comércio. "Tivemos muitos avanços no sentido de melhorar a experiência de empresas e clientes, o que se reflete nesse aumento expressivo do uso da modalidade na Black Friday", afirma.

Entre os segmentos de destaque, alimentação teve aumento de 151%, seguido por educação (108%) e saúde (26%) na mesma base de comparação. Categoria de vestuários reverteu a queda registrada nas primeiras oito horas e agora tem leve crescimento de 1%.