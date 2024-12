Na França, ministro diz que governo não será chantageado e reforça compromisso fiscal

Ministro da Economia e Finanças da França, Antoine Armand afirmou nesta segunda-feira que o governo não será chantageado pelo parlamento para mudar o orçamento fiscal proposto para 2025. Em entrevista à Bloomberg, Armand reiterou compromisso de manter o déficit francês em 5%.

O ministro francês defendeu que as metas propostas pelo governo, de reduzir o déficit para 5% em 2025 e para 3% até 2029, podem ser alcançadas, se compensadas por outras medidas. "Estamos em um tempo crítico. Temos argumentos, fundamentos e perspectiva para cortar gastos públicos", afirmou.

Armand disse que o governo irá esperar a finalização do debate no parlamento para concluir a proposta do orçamento. "Levaremos em consideração novas sugestões, mas não seremos chantageados", concluiu.